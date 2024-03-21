Батько Неймара ще не вніс заставу за Дані Алвеса, щоб колишній захисник Барселони вийшов із в'язниці.

Дані Алвес все ще перебуває у в'язниці. Як інформує AS, за екс-захисника Барселони і збірної Бразилії досі не було внесено заставу сумою в 1 млн євро. Таким чином, Дані доведеться провести ще мінімум одну ніч у в'язниці. Наступного разу Алвес зможе внести заставну суму в понеділок.

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Спочатку Алвес мав виплатити заставу до 14:00 за місцевим часом. Він не зміг цього зробити, оскільки всі його рахунки заморожені. Дані довелося звертатися по допомогу до батька Неймара, який погодився надати йому необхідну суму. Однак, оскільки сума йде про заставу, а не штраф, оформлення цієї операції через Казначейство займе якийсь час.

Тим часом іспанська прокуратура збирається оскаржити вирок Дані Алвеса з метою збільшення його терміну тюремного ув'язнення.

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