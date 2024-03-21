Отец Неймара ещё не внёс залог за Дани Алвеса, чтобы бывший защитник Барселоны вышел из тюрьмы.

Дани Алвес все еще находится в тюрьме. Как информирует AS, за экс-защитника Барселоны и сборной Бразилии до сих пор не был внесён залог суммой в 1 млн евро. Таким образом, Дани придётся провести ещё минимум одну ночь в тюрьме. В следующий раз Алвес сможет внести залоговую сумму в понедельник.

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Изначально Алвес должен был выплатить залог до 14:00 по местному времени. Он не смог этого сделать, поскольку все его счета заморожены. Дани пришлось обращаться за помощью к отцу Неймара, который согласился предоставить ему необходимую сумму. Однако, поскольку сумма идёт о залоге, а не штрафе, оформление этой операции через Казначейство займёт какое-то время.

Тем временем испанская прокуратура собирается обжаловать приговор Дани Алвеса с целью увеличения его срока тюремного заключения.

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