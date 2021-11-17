"Я нічого не виключаю. Це сталося з Алвесом, який сам вже сказав, що вік – це лише число. До того ж, він зробив максимум у тому, що стосується фінансів.

Лео та Андрес – два видатні футболісти. Я не можу передбачити, що буде завтра, але обоє продовжують грати. Ми завжди стежитимемо за ними, але наразі вони пов'язані з іншими клубами. У житті нічого не передбачиш", – цитує Лапорту RMC Sport.

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Нагадаємо, Мессі покинув Барсу через фінансові проблеми влітку та працевлаштувався у французькому ПСЖ. Іньєста з 2018 року виступає в японському Віссел Кобе.

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