Лапорта: Не виключаю повернення Мессі та Іньєсти у Барселону
Президент Барселони Жоан Лапорта після презентації Дані Алвеса зізнався, що готовий прихистити легенд клубу, зокрема, Ліонеля Мессі та Андреса Іньєсту.
"Я нічого не виключаю. Це сталося з Алвесом, який сам вже сказав, що вік – це лише число. До того ж, він зробив максимум у тому, що стосується фінансів.
Лео та Андрес – два видатні футболісти. Я не можу передбачити, що буде завтра, але обоє продовжують грати. Ми завжди стежитимемо за ними, але наразі вони пов'язані з іншими клубами. У житті нічого не передбачиш", – цитує Лапорту RMC Sport.
Нагадаємо, Мессі покинув Барсу через фінансові проблеми влітку та працевлаштувався у французькому ПСЖ. Іньєста з 2018 року виступає в японському Віссел Кобе.
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