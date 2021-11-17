"Для меня большая честь и удовольствие носить футболку Барсы. Мы больше, чем клуб. Я не подведу, я это гарантирую. Они заставили меня почувствовать себя одним из них, и именно поэтому я здесь, все, что я делаю, доставляет им удовольствие.

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У меня есть одна вещь, которая не меняется, а именно – желание. Волос у меня поубавилось, но желание осталось на том же уровне. Я знаю, что такое этот клуб, я знаю, что могу ему дать: характер, боевой дух и харизму. Возраст – это только число. Есть много отличных игроков, которые демонстрируют высокий уровень в этом возрасте. Это моя цель, я только что продемонстрировал это на Олимпийских играх. Люди будут ждать от меня лучшего, и я им отвечу.

Возвращение Месси? Дайте мне несколько часов… Шучу. Месси – лучший партнер, которого я когда-либо имел. Это было потрясающе. Будь он здесь... Я призываю всех вернуться в Барселону, это лучшее место. Гарантирую, что такого больше нигде нет.

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Мы разговаривали с Хави, я буду вингером, но я не ограничиваю себя. Сейчас я тренируюсь как нападающий и борюсь за место в составе. Я буду играть не из-за того, что достиг в прошлом, а из-за желания. Я собираюсь заработать право снова одевать эту футболку", – цитирует Алвеса Mundo Deportivo .

Напомним, "блаугранас" объявили о возвращении Дани 12 ноября. 38-летний бразилец уже начал тренироваться с командой, но сможет сыграть за каталонцев только в январе.