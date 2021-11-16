"Приятно оказаться здесь после длительной паузы. Вернуться сюда – большая честь и удовольствие. Я пришел, чтобы учиться у вас, в вашем новом мире. Но, вернувшись в прошлое, я хочу передать вам одно: знайте, что значит этот клуб и эта футболка.

Барселона доверит Алвесу культовый номер Иньесты

Я был за границей, но Барселона – лучшее место для больших дел, для жизни. Пока вы здесь, цените это, ведь за пределами клуба нет ничего лучше. Мне приятно быть рядом с вами. Вперед. Надо делать грандиозные дела, ведь этот клуб создан для этого", – цитирует Алвеса Sport.es . Когда речь завершилась, одноклубники аплодировали бразильцу.

: ❝Aquí es el mejor sitio para conseguir cosas grandes. No hay un lugar mejor❞ - @DaniAlvesD2 ? pic.twitter.com/jD7L1b8PeS — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 16, 2021

Напомним, Дани подписал контракт с "блаугранасом" до конца сезона, но сыграть сможет только с января. Ранее Алвес, самый титулованный футболист мира, уже выступал за Барселону – с 2008 по 2016 годы.