Алвес напомнил игрокам Барселоны, где они находятся: эмоциональная речь, сорвавшая аплодисменты
Защитник Барселоны Дани Алвес перед первой тренировкой после возвращения в столицу Каталонии выдал откровенный спич перед старыми-новыми одноклубниками.
"Приятно оказаться здесь после длительной паузы. Вернуться сюда – большая честь и удовольствие. Я пришел, чтобы учиться у вас, в вашем новом мире. Но, вернувшись в прошлое, я хочу передать вам одно: знайте, что значит этот клуб и эта футболка.
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Я был за границей, но Барселона – лучшее место для больших дел, для жизни. Пока вы здесь, цените это, ведь за пределами клуба нет ничего лучше. Мне приятно быть рядом с вами. Вперед. Надо делать грандиозные дела, ведь этот клуб создан для этого", – цитирует Алвеса Sport.es. Когда речь завершилась, одноклубники аплодировали бразильцу.
Напомним, Дани подписал контракт с "блаугранасом" до конца сезона, но сыграть сможет только с января. Ранее Алвес, самый титулованный футболист мира, уже выступал за Барселону – с 2008 по 2016 годы.
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