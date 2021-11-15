Дані Алвес захищатиме кольори каталонського клубу з цифрою 8 на спині, повідомляє журналіст Жерар Морено у Twitter.

Дані Алвес матиме найменшу зарплату серед гравців Барселони, – ЗМІ

Раніше цей номер належав легенді клубу Андресу Іньєсті, який зараз виступає за японський Віссел Кобе. Під час своєї першої каденції у таборі "блаугранас" (2008-2016 роки) Дані встиг пограти під номером 22, 6 та 2.

Нагадаємо, 38-річний Алвес підписав контракт з Барсою до кінця сезону з можливістю продовження ще на рік.

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