Барселона довірить Алвесу культовий номер Іньєсти
22:40 - Читать на русском
Захисник Барселони Дані Алвес визначився з ігровим номером.
Дані Алвес захищатиме кольори каталонського клубу з цифрою 8 на спині, повідомляє журналіст Жерар Морено у Twitter.
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Раніше цей номер належав легенді клубу Андресу Іньєсті, який зараз виступає за японський Віссел Кобе. Під час своєї першої каденції у таборі "блаугранас" (2008-2016 роки) Дані встиг пограти під номером 22, 6 та 2.
Нагадаємо, 38-річний Алвес підписав контракт з Барсою до кінця сезону з можливістю продовження ще на рік.
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