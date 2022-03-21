Альтман просто пояснив різницю між українцями та росіянами
Колишній наставник низки клубів УПЛ та помічник головного тренера збірної України Семен Альтман пригадав часи роботи в російській першості.
"Перед розпадом Радянського Союзу між нами було мало відмінностей, а вже потім, коли я працював у 2008 році, у Владивостоці була помітна різка відмінність. В Україні люди чистіші, допитливіші, і звикли завжди шукати істину. У Росії на першому плані стоїть питання наживи, заробітку. Люди там жадібніші.
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Яким буде підсумок війни? Україна вже перемогла. Вторгнення Росії об'єднало наш народ. Неможливо зламати українців, які сильні духом", – поділився Альтман у коментарі Fanday.
Нагадаємо, сьогодні вже 26-й день нападу росіян на Україну, які вирішили загарбати наші землі. Втім, ЗСУ відбивають атаки негідників та зупинили їхнє просування вглиб країни.
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