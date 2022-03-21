"Перед распадом Советского Союза между нами было мало отличий, а уже потом, когда я работал в 2008 году, во Владивостоке было заметно резкое отличие. В Украине люди более чистые, любознательные, и привыкли всегда искать истину. В России на первый план стоит вопрос наживы, заработка. Люди там жаднее.

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Каким будет итог войны? Украина уже выиграла. Вторжение России объединило наш народ. Невозможно сломать украинцев, которые сильны духом", – поделился Альтман в комментарии Fanday.

Напомним, сегодня уже 26-й день нападения россиян на Украину, решивших захватить наши земли. Впрочем, ВСУ отражают атаки негодяев и остановили их продвижение в глубь страны.

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