Президент Динамо Ігор Суркіс та його брат Григорій Суркіс покинули Україну не з порожніми руками.

"Українській правді" вдалося отримати документ прикордонників, який розкриває деталі виїзду за кордон Ігоря та Григорія Суркісів. Вони виїхали двома окремими автомобілями пізно ввечері 26 лютого, повідомляє УП.

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За інформацією джерела, Суркіси не декларували готівку на українській митниці, але вже на угорському кордоні повідомили, що мають при собі сумарно 17,6 млн доларів. Президент Динамо виїхав на броньованому авто Maybach S650 (вартість близько 700 тисяч доларів). Пасажирами були Ольга Романова (громадянка РФ), В'ячеслав та Яна Суркіси.

У Mercedez-Benz ML-500, яким їхав Григорій Суркіс, також були Кострикіна Зоя, Шевчук Дана, Кулешов Микита (2002 року народження) та Олексій Борисов (1993 р.н.). Варто зауважити, що в умовах воєнного стану виїзд за кордон чоловіків, віком від 18 до 60 років, заборонений. Винятком можуть стати батьки трьох і більше дітей.

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