На офіційному сайті німецький клуб підтвердив перехід 20-річного нігерійця. Віктор Боніфейс підписав угоду з Байєром на п'ять сезонів – до 2028 року. Футболіст буде грати під 22 номером.

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Німецький клуб не розкрив деталі угоди з Уніоном Сент-Жилуазом, однак раніше повідомлялось, що Байєр заплатить бельгійцям за гравця 17 мільйонів євро. Також передбачені бонуси.

Віктор Боніфейс в минулому сезоні Ліги Європи став одним із найкращих бомбардирів. Як і Маркус Рашфорд, він забив шість голів. Загалом за Уніон Сент-Жилуаз він зіграв у 51 матчі. В активі Боніфейса 17 голів та 12 результативних передач.

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