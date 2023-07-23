На официальном сайте немецкий клуб подтвердил переход 20-летнего нигерийца. Виктор Бонифейс подписал соглашение с Байером на пять сезонов – до 2028 года. Футболист будет играть под 22 номером.

Эмери получил усиление за 55 млн евро – игрок отказался от предложения саудовцев ради трансфера

Немецкий клуб не раскрыл детали сделки с Унионом Сент-Жилуазом, однако ранее сообщалось, что Байер заплатит бельгийцам за игрока 17 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы.

Виктор Бонифейс в прошлом сезоне Лиги Европы стал одним из лучших бомбардиров. Как и Маркус Рашфорд, он забил шесть голов. В целом за Унион Сент-Жилуаз он сыграл в 51 матче. В активе Бонифейса 17 голов и 12 результативных передач.

Ідеальний союз Реала, МЮ доріс до нового голкіпера, чудова робота босів Зінченка – огляд найкращих трансферів літа-2023