На своєму офіційному сайті бірмінгемці повідомили про трансфер 24-річного нападника Байєра Мусси Діабі.

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Прес-служба команди не розголосила подробиці угоди з німецьким клубом та гравцем. Інсайдер Фабріціо Романо проінформував, що контракт з Діабі розрахований на п'ять сезонів – до 2028 року. Астон Вілла заплатить Байєру 55 мільйонів євро.

Мусса Діабі мав серйозну пропозицію від Саудівської Аравії, однак відмовився від неї, щоб перейти в команду Унаї Емері.

Француз – вихованець ПСЖ. До Байєра він приєднався у 2019 році. Загалом за німецьку команду Діабі зіграв у 172 матчах, в яких забив 49 голів та оформив 48 асистів.

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