Чемпіонат Іспанії 2023/24, 8-й тур

Альмерія – Гранада – 3:3

Голи: Суарес, 41, 44, 45+1 – Сарагоса, 65 (пен), Санчес, 70, Узуні, 86

Нереалізовані пенальті: Пуертас, 56

Алавес – Осасуна – початок о 17:15

Циганков пропустить наступні матчі збірної України – лідер "синьо-жовтих" сам попросив заміну в матчі з Реалом

Альмерія у рідних стінах влаштувала перестрілку з Гранадою. І так, це ще одне андалусійське дербі. Перші 40 хвилин протистояння пройшли без голів, а потім сталося щось фантастичне – господарі забили три м'ячі за п'ять хвилин. Усі три забив Луїс Суарес (не той, про якого ви подумали).

Колумбієць оформив хет-трик за 5 хвилин і 25 секунд. Це – третій за швидкістю хет-трик в історії Ла Ліги в ХХІ столітті. Тричі йому асистував Рамазані, який став рекордсменом Альмерії за кількістю гольових передач у одному матчі Прімери.

Hat-tricks más rápidos de La Liga en el S.XXI



Kevin Gameiro (Atleti) vs. Sporting en 2017 (4 minutos y 45 segundos).

David Villa (Valencia) vs. Athletic en 2006 (4 minutos y 46 segundos).

LUIS SUÁREZ (Almería) vs. Granada en 2023 (5 minutos y 25 segundos).