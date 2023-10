Чемпионат Испании 2023/24, 8-й тур

Альмерия – Гранада – 3:3

Голы: Суарес, 41, 44, 45+1 – Сарагоса, 65 (пен), Санчес, 70, Узуни, 86

Нереализованные пенальти: Пуэртос, 56

Алавес – Осасуна – 0:2

Голы: Арнаис, 36, Будимир, 90

Удаление: Бланко, 49 (Алавес)

Цыганков пропустит следующие матчи сборной Украины – лидер "сине-желтых" сам попросил замену в матче с Реалом

Альмерия в родных стенах устроила перестрелку с Гранадой. И да, это ещё одно андалусийское дерби. Первые 40 минут противостояния прошли без голов, а потом случилось нечто фантастическое – хозяева забили три мяча за пять минут. Все трое забил Луис Суарес (не тот, о котором вы подумали).

Колумбиец оформил хет-трик за 5 минут и 25 секунд. Это – третий по скорости хет-трик в истории Ла Лиги в XXI веке. Трижды ему ассистировал Рамазани, ставший рекордсменом Альмерии по количеству голевых передач в одном матче Примеры.

Hat-tricks más rápidos de La Liga en el S.XXI



Kevin Gameiro (Atleti) vs. Sporting в 2017 (4 минут y 45 segundos).

David Villa (Valencia) vs. Athletic в 2006 (4 минут y 46 segundos).

LUIS SUÁREZ (Almeria) vs. Granada en 2023 (5 минут y 25 segons).