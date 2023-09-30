Півзахисник збірної України Віктор Циганков небезпідставно не вийшов на другий тайм матчу 8-го туру Ла Ліги Жирона – Реал Мадрид.

Українець звично опинився у стартовому складі Жирони, але на другу половину замість нього вийшов Валері. Виявилося, що заміна українця не була ініціативою головного тренера.

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За інформацією репортера GironaEsport Ніла Соли, Циганков сам попросив замінити його, оскільки відчув м'язовий дискомфорт. Завтра Віктор пройде додаткове обстеження, щоб з'ясувати причину.

Пізніше ТаТоТаке повідомило, що травма пов'язана із пошкодженням задньої поверхні стегна. Точний діагноз медики Жирони поставлять у неділю після МРТ. Попередній діагноз – надрив. Швидше за все, Циганков пропустить 2-3 тижні. Це означає, що Віктора не буде у матчах збірної України проти Північної Македонії та Мальти.

Нагадаємо, хавбек Жирони опинився у списку гравців збірної України, яких Сергій Ребров викликав для підготовки та участі в матчах відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії (14 жовтня) та Мальти (17 жовтня).

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