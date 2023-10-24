"Где-то 7-8 раз с ними тренировался. Тренер хорошо ко мне относится, игроки также. С Аллегри несколько раз говорил.

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Он спросил меня, откуда я. Ответил, что из Украины. Он спрашивал о войне, остались ли у меня родственники здесь. Когда я какой-то плохой пас отдавал, то он подшучивал надо мной. Когда хорошо что-то делал, также подшучивал.

С капитаном Данило был диалог. С Влаховичем перекинулись парой слов. С Миликом и Перином ели за одним столом в столовой", – рассказал Фирман в интервью Tribuna.

Напомним, Андрей стал игроком Ювентуса еще в 2019 году и выступал за молодежные команды. Прошлый сезон он провел в составе СПАЛа, где сыграл 25 матчей за молодежку, отметившись голом и 2 ассистами. В сентябре подписал новое соглашение с туринцами – до лета 2025 года.

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