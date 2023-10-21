Англійська Прем'єр-ліга може згодом поповнитись ще одним українцем – юний Захар Бауманн вже допомагає манкуніанцям тримати лідерство у чемпіонаті U-18.

У липні 2023 року молодіжна команда Манчестер Юнайтед підписала 16-річного півзахисника Захара Бауманна. Хавбек вже встиг провести у чемпіонаті Англії U-18 чотири матчі.

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До слова, Бауманн – син емігрантів із Коломиї. Він народився в Болтоні та всю кар'єру провів в Академії "червоних дияволів". Українець грає в середині поля та має рудий колір волосся, через що його порівнюють із легендою клубу Полом Скоулзом.

Нагадаємо, після 6-ти турів Манчестер Юнайтед U-18 йде з максимальним результатом лідирує у турнірній таблиці чемпіонату, випереджаючи однолітків з Ліверпуля на 3 очки.

Найближчими днями читайте ексклюзивне інтерв'ю із Захарем Бауманном на "Футбол 24".

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