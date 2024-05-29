Прокуратура Ісландії відновила розгляд справи щодо гравця Дженоа – його звинувачують у сексуальному насильстві. Про це повідомляє Fanpage.

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Дівчина, з якою Альберт Гудмундссон познайомився в нічному клубі в Рейк'явіку, минулого літа звернулася до правоохоронних органів із заявою про домагання з боку футболіста.

Після цього 26-річного гравця відсторонили від виступів за збірну Ісландії. Він провів два матчі за національну команду в березні цього року, оскільки розслідування було тимчасово призупинено.

Альберт дасть свідчення в суді восени. Його звинувачують за статтею 194 кримінального кодексу Ісландії – вона передбачає тюремне ув'язнення на строк від 1 року до 16 років.

Нагадаємо, Гудмундссон у складі національної команди брав участь у грі проти збірної України у плей-офф відбору до Євро-2024. Вінгер забив гол-красень, але команда Реброва змогла перемогти 2:1.

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