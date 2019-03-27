toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЄВРО-2020 ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ

Роналду незабаром вп'яте стане батьком, – ЗМІ

22:02 650 Читать на русском
Роналду незабаром вп'яте стане батьком, – ЗМІ
Роналду з нареченою та сином / Goal

Дружина форварда Ювентуса Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес чекає дитину.

Наречена португальського форварда підтримувала його з віп-ложі під час матчу відбору до Євро-2020 проти Сербії (1:1). Журналісти помітили, що живіт Джорджини значно округлився. Вочевидь, пара чекає на поповнення у родині, повідомляє Сorreio da Manhã.

Роналду пропустить два тижні через травму

Нагадаємо, у Роналду та Родрігес є спільна донька Алана, яка народилася у листопаді 2017 року. А також Кріштіану має трьох дітей від сурогатної матері: Кріштіану-молодший та двійнята Єва і Матео.

Коноплянка потролив Роналду після матчу з Португалією

Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія Кріштіану Роналду-молодший Джорджина Родрігес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
33
хв
СК Дніпро-1
18:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук