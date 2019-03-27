Роналду незабаром вп'яте стане батьком, – ЗМІ

Дружина форварда Ювентуса Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес чекає дитину.

Наречена португальського форварда підтримувала його з віп-ложі під час матчу відбору до Євро-2020 проти Сербії (1:1). Журналісти помітили, що живіт Джорджини значно округлився. Вочевидь, пара чекає на поповнення у родині, повідомляє Сorreio da Manhã.

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Нагадаємо, у Роналду та Родрігес є спільна донька Алана, яка народилася у листопаді 2017 року. А також Кріштіану має трьох дітей від сурогатної матері: Кріштіану-молодший та двійнята Єва і Матео.

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