toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Аллегрі: Не виключено, що відпочиватиму протягом року

18 травня 20:10 248 Читать на русском
Аллегрі: Не виключено, що відпочиватиму протягом року
Массіміліано Аллегрі / Calciomercato

Колишній тренер Ювентуса Массімілано Аллегрі прокоментував своє майбутнє після відходу з туринської команди.

"Я залишаю Ювентус. Не знаю, що трапиться в майбутньому. Я хочу відпочити. Тим не менше, після 15 липня у мене може з'явитися величезне бажання знову тренувати. Я буду оцінювати ситуацію і пропозиції пізніше.

Недвед став причиною відставки Аллегрі, – ЗМІ

Не виключаю варіант, що протягом року буду відпочивати. Можливо, присвячу себе родині і купці божевільних друзів, побачимо", – наводить слова Аллегрі Football Italia.

Нагадаємо, нещодавно стало офіційно відомо, що Аллегрі покине туринський клуб після закінчення сезону. Спеціаліст очолив клуб влітку 2014-го року і виграв 5 поспіль чемпіонатів Італії.

Рекорди в Італії та нездійсненна мрія про Лігу чемпіонів навіть з Роналду: чим запам'ятається Аллегрі в Ювентусі

blog_ava
Лунін переграє Куртуа, Неймар з Погба зайві, Зідан найгірший та інші несподіванки – фанати Реала визначились зі всім
08:55
7256
Теги
Італія Ювентус Ювентус Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
15
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук