Аллегрі: Не виключено, що відпочиватиму протягом року

Колишній тренер Ювентуса Массімілано Аллегрі прокоментував своє майбутнє після відходу з туринської команди.

"Я залишаю Ювентус. Не знаю, що трапиться в майбутньому. Я хочу відпочити. Тим не менше, після 15 липня у мене може з'явитися величезне бажання знову тренувати. Я буду оцінювати ситуацію і пропозиції пізніше.

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Не виключаю варіант, що протягом року буду відпочивати. Можливо, присвячу себе родині і купці божевільних друзів, побачимо", – наводить слова Аллегрі Football Italia.

Нагадаємо, нещодавно стало офіційно відомо, що Аллегрі покине туринський клуб після закінчення сезону. Спеціаліст очолив клуб влітку 2014-го року і виграв 5 поспіль чемпіонатів Італії.

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