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Аллегри: Не исключено, что буду отдыхать в течение года

18 мая 20:12 83 Читати українською
Аллегри: Не исключено, что буду отдыхать в течение года
Массимилиано Аллегри / Calciomercato

Бывший тренер Ювентуса Массимилано Аллегри прокомментировал свое будущее после ухода из туринской команды.

"Я оставляю Ювентус. Не знаю, что случится в будущем. Я хочу отдохнуть. Тем не менее, после 15 июля у меня может появиться огромное желание снова тренировать. Я буду оценивать ситуацию и предложения позже.

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Не исключаю вариант, что в течение года буду отдыхать. Возможно, посвящу себя семье и кучке безумных друзей, увидим", – приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, недавно стало официально известно, что Аллегри покинет туринский клуб по окончании сезона. Специалист возглавил клуб летом 2014-го года и выиграл 5 подряд чемпионатов Италии.

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Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри Ювентус Ювентус Италия
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