Аллегрі може замінити Ковача в Баварії – доля хорвата визначиться наступного тижня

Італійський фахівець Массіміліано Аллегрі – один з головних претендентів на посаду головного тренера Баварії.

Колишній наставник Мілана та Ювентуса може замінити в мюнхенському клубі Ніко Ковача, під керівництвом якого гранд німецького футболу демонструє неоднозначні результати на старті сезону. За інформацією Corriere dello Sport, визначальними для хорватського тренера будуть матчі проти Олімпіакоса в Лізі чемпіонів та дортмундської Борусії в наступному турі Бундесліги.

Фіаско Мюнхена у відеоогляді матчу Айнтрахт – Баварія – 5:1

Нагадаємо, Аллегрі покинув туринський Ювентус після завершення минулого сезону. У послугах італійця були зацікавлені Манчестер Юнайтед, Парі Сен-Жермен, Мілан і Тоттенхем.

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