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Аллегри может заменить Ковача в Баварии – судьба хорвата определится на следующей неделе

14:31 25 Читати українською
Аллегри может заменить Ковача в Баварии – судьба хорвата определится на следующей неделе
Массимилиано Аллегри / TMW

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри – один из главных претендентов на пост главного тренера Баварии.

Бывший наставник Милана и Ювентуса может заменить в мюнхенском клубе Нико Ковача, под руководством которого гранд немецкого футбола демонстрирует неоднозначные результаты на старте сезона. По информации Corriere dello Sport, определяющими для хорватского тренера будут матчи против Олимпиакоса в Лиге чемпионов и дортмундской Боруссии в следующем туре Бундеслиги.

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Напомним, Аллегри покинул туринский Ювентус после завершения прошлого сезона. В услугах итальянца были заинтересованы Манчестер Юнайтед, Пари Сен-Жермен, Милан и Тоттенхэм.

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Бавария Бавария Германия Нико Ковач Нико Ковач Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
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