Фіаско Мюнхена у відеоогляді матчу Айнтрахт – Баварія – 5:1

Айнтрахт сенсаційно знищив Баварію в рамках 10-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Айнтрахт – Баварія.

Баварія була знищена Айнтрахтом. Вже на 9 хвилині Боатенг побачив перед собою червону картку після фолу останньої надії. Рахунок відкрив Костіч, а трохи пізніше відзначився Соу. Лєвандовскі до перерви один м'яч відквитав, але в другій половині франкфуртці добили Баварію завдяки голам Абрахама, Хінтеррегера та Пасієнсії.

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Таким чином, Айнтрахт набрав 17 очок та піднявся на 6 місце і наблизився до Баварії, яка з 18 пунктами розташувалась на 4 сходинці.

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