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Фіаско Мюнхена у відеоогляді матчу Айнтрахт – Баварія – 5:1

21:13 638 Читать на русском
Фіаско Мюнхена у відеоогляді матчу Айнтрахт – Баварія – 5:1
Айнтрахт – Баварія – 5:1 – відео голів та огляд матчу / соцмережі

Айнтрахт сенсаційно знищив Баварію в рамках 10-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Айнтрахт – Баварія.

25’ Філіп Костіч
33’ Джібріль Соу
49’ Давід Абрахам
61’ Мартін Хінтереггер
85’ Гонсало Пасієнсія
 
Жером Боатенг 9’
Роберт Лєвандовскі 37’
9’ Жером Боатенг
25’ Філіп Костіч
33’ Джібріль Соу
37’ Роберт Лєвандовскі
49’ Давід Абрахам
61’ Мартін Хінтереггер
85’ Гонсало Пасієнсія

Баварія була знищена Айнтрахтом. Вже на 9 хвилині Боатенг побачив перед собою червону картку після фолу останньої надії. Рахунок відкрив Костіч, а трохи пізніше відзначився Соу. Лєвандовскі до перерви один м'яч відквитав, але в другій половині франкфуртці добили Баварію завдяки голам Абрахама, Хінтеррегера та Пасієнсії.

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Таким чином, Айнтрахт набрав 17 очок та піднявся на 6 місце і наблизився до Баварії, яка з 18 пунктами розташувалась на 4 сходинці.

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Німеччина Відеоновини Баварія Баварія Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт - Баварія
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