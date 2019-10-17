toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020 АНДРІЙ ПАВЕЛКО ГРИГОРІЙ СУРКІС

Аллегрі готовий покликати двох зірок Ювентуса у випадку призначення в Манчестер Юнайтед

21:29 602 Читать на русском
Аллегрі готовий покликати двох зірок Ювентуса у випадку призначення в Манчестер Юнайтед
Массіміліано Аллегрі / Reuters

Колишній головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі визначився із гравцями, яких покличе у випадку призначення в Манчестер Юнайтед.

Массіміліано Аллегрі готовий запросити Маріо Манджукіча та Емре Джана, якщо стане головним тренером Манчестер Юнайтед, інформує Express.

Манджукіч погодився на перехід у Мілан – хорват раніше узгодив контракт з Манчестер Юнайтед

Зазначається, що хорватський форвард вже начебто узгодив контракт із Манчестер Юнайтед, а прихід Аллегрі на посаду наставника "червоних дияволів" збільшить шанси на підписання гравця.

Додамо, що Джан та Манджукіч не потрапили до заявки Ювентуса на Лігу чемпіонів, а Маріо жодного разу не з'явився на полі у цьому сезоні. Також раніше повідомлялось, що хорватський нападник погодився на перехід до Мілана. До слова, Манчестер Юнайтед посідає 12 місце в АПЛ, маючи в активі 9 очок.

"Справедливе везіння" Ліверпуля, Сульшер має позитив, Ярмоленко не замахнеться на Європу – перші враження від АПЛ

blog_ava
"Підійшли кілька осіб і попросили поговорити з Суркісом": в УАФ прокоментували чутки про бійку на НСК Олімпійський
16:15
10381
Теги
Маріо Манджукіч Маріо Манджукіч Емре Джан Емре Джан Ювентус Ювентус Англія Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Трансфери Ювентуса
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
27
хв
Шахтар
19:00
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук