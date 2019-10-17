Аллегрі готовий покликати двох зірок Ювентуса у випадку призначення в Манчестер Юнайтед

Колишній головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі визначився із гравцями, яких покличе у випадку призначення в Манчестер Юнайтед.

Массіміліано Аллегрі готовий запросити Маріо Манджукіча та Емре Джана, якщо стане головним тренером Манчестер Юнайтед, інформує Express.

Манджукіч погодився на перехід у Мілан – хорват раніше узгодив контракт з Манчестер Юнайтед

Зазначається, що хорватський форвард вже начебто узгодив контракт із Манчестер Юнайтед, а прихід Аллегрі на посаду наставника "червоних дияволів" збільшить шанси на підписання гравця.

Додамо, що Джан та Манджукіч не потрапили до заявки Ювентуса на Лігу чемпіонів, а Маріо жодного разу не з'явився на полі у цьому сезоні. Також раніше повідомлялось, що хорватський нападник погодився на перехід до Мілана. До слова, Манчестер Юнайтед посідає 12 місце в АПЛ, маючи в активі 9 очок.

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