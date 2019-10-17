Манджукіч погодився на перехід у Мілан – хорват раніше узгодив контракт з Манчестер Юнайтед

Нападник Ювентуса Маріо Манджукіч отримав несподіваний варіант продовження кар'єри.

Маріо Манджукіч несподівано погодився на трансфер до Мілана, інформує Il Giornale.

Манчестер Юнайтед узгодив трансфер Манджукіча – хорват переїде в АПЛ у січні

За інформацією видання, "россонері" переконані в переході хорватського нападника попри його усну домовленість із Манчестер Юнайтед. Додається, що Мілан розраховує на підписання досвідченого форварда, адже зараз є однією з найгірших команд Серії А за забитими голами.

Нагадаємо, хорват перейшов до Ювентуса з Атлетіко у 2015 році і з тих пір провів 162 матчі за туринців, забивши 44 голи і віддавши 24 асисти.

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