Аллегри готов позвать двух звезд Ювентуса в случае назначения в Манчестер Юнайтед

Бывший главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри определился с игроками, которых позовет в случае назначения в Манчестер Юнайтед.

Массимилиано Аллегри готов пригласить Марио Манджукича и Эмре Джана, если станет главным тренером Манчестер Юнайтед, информирует Express.

Манджукич согласился на переход в Милан – хорват ранее согласовал контракт с Манчестер Юнайтед

Отмечается, что хорватский форвард уже якобы согласовал контракт с Манчестер Юнайтед, а приход Аллегри на пост наставника "красных дьяволов" увеличит шансы на подписание игрока.

Добавим, что Джан и Манджукич не попали в заявку Ювентуса на Лигу чемпионов, а Марио ни разу не появился на поле в этом сезоне. Также ранее сообщалось, что хорватский нападающий согласился на переход в Милан. К слову, Манчестер Юнайтед занимает 12 место в АПЛ, имея в активе 9 очков.

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