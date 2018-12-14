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Алкоголь, російські пісні та дівчата: як гравці Динамо відірвались після поразки від Яблонця в Лізі Європи

17:30 1457 Читать на русском
Алкоголь, російські пісні та дівчата: як гравці Динамо відірвались після поразки від Яблонця в Лізі Європи
Гравці Динамо не дуже засмутились після поразки у 6-му турі Ліги Європи

Гравці Динамо відсвяткували в нічному клубі завершення 2018-го футбольного року. Деякі вболівальники київського клубу вважають, що в не зовсім доречний момент – того ж дня Яблонец переміг динамівців на НСК Олімпійський.

Беньямін Вербіч, Томаш Кендзьора, Тамаш Кадар, Микола Морозюк, Віталій Буяльський, Георгій Бущан та Віталій Миколенко з'явились на відео з вечірки в одному з київських закладів. Динамо програло Яблонцю матч без турнірного значення в Лізі Європи, але їхнім зіркам це не дуже завадило. У компанії алкоголю, дівчат і російськом овного караоке вони гучно відсвяткували фактичний початок відпустки – до 2019-го року на них уже не чекає жоден матч. Цікавий факт – за останній тиждень гравці Динамо відривались у клубах частіше, ніж перемагали і тішили своїх фанатів.

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Відзначимо, що бразильські легіонери, схоже, розважались собі окремо. Че Че, Сідклей і Буено грались сніжками, після чого покинули Україну, подавшись на батьківщину.

Не до веселощів було данському легіонеру Динамо. Мікель Дуелунд отримав перелом через 10 хвилин після виходу на поле, але також вийшов погуляти в місто.

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Ліга Європи6 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Яблонец: Четвер 13 грудня 2018

Динамо
Матч завершено
0 : 1
Яблонец
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