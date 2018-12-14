Алкоголь, російські пісні та дівчата: як гравці Динамо відірвались після поразки від Яблонця в Лізі Європи

Гравці Динамо не дуже засмутились після поразки у 6-му турі Ліги Європи

Гравці Динамо відсвяткували в нічному клубі завершення 2018-го футбольного року. Деякі вболівальники київського клубу вважають, що в не зовсім доречний момент – того ж дня Яблонец переміг динамівців на НСК Олімпійський.

Беньямін Вербіч, Томаш Кендзьора, Тамаш Кадар, Микола Морозюк, Віталій Буяльський, Георгій Бущан та Віталій Миколенко з'явились на відео з вечірки в одному з київських закладів. Динамо програло Яблонцю матч без турнірного значення в Лізі Європи, але їхнім зіркам це не дуже завадило. У компанії алкоголю, дівчат і російськом овного караоке вони гучно відсвяткували фактичний початок відпустки – до 2019-го року на них уже не чекає жоден матч. Цікавий факт – за останній тиждень гравці Динамо відривались у клубах частіше, ніж перемагали і тішили своїх фанатів.

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