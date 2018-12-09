Легіонери Динамо вечіркою відсвяткували закінчення першої частини сезону УПЛ – атмосферне відео

Декілька іноземних гравців Динамо після перемоги над Карпатами у 18 турі УПЛ поїхали у караоке.

Декілька легіонерів Динамо після перемоги над Карпатами у 18 турі чемпіонату України відправились у київський ресторан, аби відсвяткувати закінчення першої частини чемпіонату України.

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На відео, які виклав хавбек киян Че Че у своїй "історії" в Інстаграмі, були помічені Томаш Кендзьора, Тамаш Кадар, Беньямін Вербіч, Сідклей та сам автор відеороликів. Легіонери співали пісні та танцювали під різну музику.

Нагадаємо, у останньому матчі року киянам належить зіграти проти Яблонця у 6 турі Ліги Європи. Матч відбудеться у четвер, 13 грудня. Початок о 19:55.

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