"Динамівці" давно пішли у відпустку". Чому Ліон кращий, ніж Шахтар, а Динамо та Ворскла гучно провалилися

"Футбол 24" обговорив невтішні підсумки єврокубкового тижня для трьох українських клубів із автором першого голу в історії збірної України Іваном Гецком.

– Поразки Динамо та Ворскли у Лізі Європи + нічия Шахтаря, рівноцінна поразці, адже "гірники" рвалися у плей-офф Ліги чемпіонів. Як поясните такий катастрофічний мідвік у виконанні українських команд?

– Слово "катастрофа" найменше личить до випадку із Шахтарем. Все-таки "гірники" опинилися у дуже складній групі. При цьому не варто забувати, що влітку Шахтар втратив деяких важливих гравців. Звичайно, там сподівалися на адекватну заміну. Але це – нереально. Ми знаємо, як довго легіонери адаптовуються у Шахтарі – потрібен рік, два або й три.

Шахтар – Ліон – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Тому вважаю, що Шахтар витиснув максимум. Якби трохи фарту – команда Фонсеки пройшла б у наступний етап. З іншого боку, а що там робити? За підбором гравців Ліон заслуговував на 1/8 більше, ніж "гірники". Мені було б навіть образливо, якби французи опинилися за бортом Ліги чемпіонів, а Шахтар якимось дивом пройшов у плей-офф.

– Що скажете про Динамо?

– Вчорашня гра – насторожує. Таке враження, що команда вже давно пішла у відпустку. Однозначно була недооцінка суперника. Плюс – психологічно "динамівців" розслабило перше місце у групі і достроковий вихід у плей-офф. Зазвичай у таких випадках все навпаки – команда повинна грати розкуто, красиво, з імпровізацією. Але це – не про Динамо.

Динамо – Яблонец – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Яблонец запропонував темп, високі швидкості. Київ виявився до цього неготовим. Команда почала перебудовуватись, але було вже пізно. Після повністю проваленого першого тайму, "динамівці" фрагментами демонстрували непогану гру. Дуже добре проявив себе Цітаішвілі. А от старшим гравцям потрібно замислитись – молодь пропонує зовсім інші швидкості та мислення.

Динамо – Яблонец: фестиваль помилок, нелогічність Хацкевича, драма Дуелунда і крихітний позитив у матчі Ліги Європи

Треба говорити про величезні проблеми Динамо в захисті. Середина поля вчора також програвала у швидкості. Попереду створили кілька моментів, але не спромоглися реалізувати. Ось цим все сказано. Натомість Яблонец заслуговує на компліменти. Їхній нападник Долежал узагалі робив, що хотів, і шматував, знищував оборону Динамо. Ось як повинен грати справжній форвард!

– Ворскла – яскрава єврокубкова ілюстрація команд УПЛ середнього класу?

– Ворсклу критикувати важко. Команда зробила тільки перші кроки у єврокубках, до того ж потрапила у далеко не найпростішу групу. Отримано важливий досвід, але, як ми бачимо, полтавцям важко грати на європейському рівні. Та й у чемпіонаті України вони не "виблискують".

Спортінг – Ворскла – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Це наслідки того, що відбувається всередині клубу. І не секрет, що саме там відбувається. Проблеми із виплатою зарплат, селекцією… Такі справи у нашій країні, такі справи і у футболі.

– У понеділок Динамо та Шахтар отримають суперників в 1/16 фіналу Ліги Європи. Як вам склад кошиків? Хто – бажаний опонент, а хто – ні?

– Вчора переглянув матч Олімпіакоса проти Мілана. Що творить народ – публіка, футболісти! Як вони билися, який ажіотаж та емоційне піднесення! Мілан вчора дерли, як сидорову козу. Я отримав море задоволення. Давно не бачив настільки класного матчу.

Олімпіакос – Мілан – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Про що це свідчить? Команди навіть такого середнього рівня, як Олімпіакос, завжди можуть зібратися на одну гру. Мілану, у якого більш класні гравці, достатньо було не програти, але він пропустив три м’ячі.

– До речі, Олімпіакос може перетнутися з Динамо…

– Нормально. Я б хотів, щоб кияни отримали у суперники Грецію або Туреччину. Це – краще з гіршого. І в жодному разі не варто потрапляти на англійців, іспанців, італійців і португальців. Натомість Шахтарю, вважаю, байдуже, з ким грати.

– Невже? Команді Фонсеки "світять" Арсенал, Челсі, Інтер, Наполі, Севілья, Бенфіка та деякі інші неприємні клуби…

– Поясню. Шахтар вже чимало пограв на цьому рівні – зокрема із грандами європейського футболу, проти зірок світового значення. Тому за "гірників" мені якось спокійніше. Натомість хочеться, щоб Динамо підфартило із суперником і команда Хацкевича мала змогу пройти хоча б в 1/8. Молодим гравцям киян потрібно понюхати пороху, отримати неоціненний досвід серйозних єврокубкових поєдинків.

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