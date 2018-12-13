Динамо програло вдома Яблонцю в останньому турі Ліги Європи

Яблонец завдав поразки Динамо з рахунком 0:1 в Києві у 6-у турі ЛЄ. Рахунок і огляд матчу Ліги Європи 2018/19 читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи 2018/19. Група K, 6-й тур

Динамо – Яблонец – 0:1

Гол: Долежал, 10

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Яблонец на "Футбол 24", стартував о 19:55 за київським часом. Обидві команди вже не вирішують турнірних завдань. Кияни достроково фінішували на 1-му місці у групі. Яблонец не підніметься з останнього. Відзначимо, що в першій грі суперників у Чехії господарі відігрались з 0:2. Єврокубкові зустрічі – завжди можливість заробити, та й додаткові очки в таблицю коефіцієнтів Україні не завадять.

Динамо – Яблонец – відео гола

Циганков на перших хвилинах ледь не продерся у воротарський – захисники вибили в останній момент. Під 70% володіння м'ячем у Динамо на старті зустрічі. Кияни показували непоганий рух і бажання. та перший удар організували чехи. Бурда заблокував потужний удар з меж штрафного – Миколенко захопився атакою і залишив простір на лівому фланзі. Ця ж фактично перша атака гостей увінчалась голом після кутового. Долежал замкнув подачу Травніка, вигравши боротьбу в Кадара.

Динамо – Яблонец: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи 2018/19

Майже відразу суддя прогавив фол Бущана у своєму штрафному, який вдарив по ногах того ж Долежала – форвард вже прокидав м'яч, маючи перед собою порожні ворота. Динамо пробачають – жовта картка за симуляцію, хоча там були всі підстави призначати пенальті. Відзначаємо жахливий пас назад від Кендзьори. Яблонец ще двічі провів разючі атаки. Бущан знову невпевнено зіграв – парирував м'яч перед собою, але не дав супернику влучно добити, та й судді зафіксували справедливий офсайд. Значно цікавіше виглядали у перші 30 хвилин гості з Чехії – у 3 рази частіше влучали у площину воріт.

Перший небезпечний момент кияни створили аж на 33-й. Циганков подав, а Кадар і Кендзьора, які провалювались біля своїх воріт, ледь не виправились поблизу чужих. Угорець скинув на дальню стійку, поляк дивом не влучив з кількох метрів. Яблонець відповів миттєво. Йововіч втік від Кендзьори, і тільки Бущан в ефектному стрибку потягнув м'яч.

У компенсований час черговий провал Динамо в захисті дивом не привів до другого гола. Бурда просто віддав супернику м'яч у центрі поля, Йововіч вибіг до штрафного киян і відкотив праворуч. Бущан у відчайдушному стрибку не дав забити Долежалу. Черговий у цьому сезоні провальний перший тайм від динамівців – 1:5 за ударами у площину воріт і гольовими моментами!

Уже на 47-й хвилині Яблонец видав розкішну атаку віялом, яку завершував Храмоста. Кияни вкотре не встигали завадити чехам, але удар пройшов вище. Господарі провели кілька швидких атак, однак діяли надто метушливо і непродумано. Динамо ще більше підкрутило темп, і Шапаренко пробив з-за меж штрафного – надто просто для воротаря, але вже щось.

Кендзьора гостро вирізав з правого флангу – вийшов підступний удар, який з труднощами встиг нейтралізувати воротар суперника. На 60-й замість Шапаренка вийшов з лави запасних 18-річний Цітаішвілі. Хлопець з молодіжки відразу ж створив супермомент. Пройшов лівим флангом і віддав у воротарський, але Бєсєдін влучив у стійку з кількох метрів. Артем знову опинився на ударній позиції, проте цього разу мінімально схибив з другого поверху. Дует джокерів Хацкевича організував непоганий момент. Цітаішвілі знайшов пасом Дуелунда, і данець під час спроби удару зазнав жахливої травми, вивернувши ногу. Вимушена заміна гравця, який замінив Бесєдіна тільки 10 хвилин тому.

На 78-й божевільний момент втратили динамівці. Миколенко і Вербіч пробивали з меж воротарського – як не влучив словенець, загадка! Наставник Яблонця тут же випустив орендованого в Шахтаря Едуарда Соболя. Шепелєв класно приклався здалеку в нижній кут, однак Груби і тут потягнув. Арбітр додав 5 хвилин, однак Яблонец не без проблем довів справу до першої перемоги. Після гарного прострілу Цітаішвілі удар Вербіча з кількох метрів в останній момент заблокували захисники.

У підсумку Динамо зазнало дебютної поразки в Лізі Європи 2018/19, але і так зіграє в 1/16 фіналу як переможець своєї групи.