"Морок", або Кого з цих суперників може вибити Динамо в ЛЄ? – нищівна реакція соцмереж на нове фіаско команди Хацкевича

Яблонец переграв київське Динамо у 6-му турі Ліги Європи 2018/19. Команда Хацкевича, яка раніше достроково фінішувала першою, тепер програла головному аутсайдерові своєї групи.

Динамо знову програло вдома – цього разу вперше в ЛЄ. Позитив у тому, що кияни залишились на 1-му місці та будуть сіяними в 1/16 фіналу Ліги Європи. Однак стиль гри і поразки (вкотре в цьому сезоні команда Хацкевича програла нижчому за класом супернику в рідних стінах) розлютив і вболівальників, і експертів.

Динамо – Яблонец: фестиваль помилок, нелогічність Хацкевича, драма і крихітний позитив у матчі Ліги Європи

Журналіст Footballhub Вадим Скічко шокований як грою українських клубів у єврокубках, так і суддівством – у ворота киян не призначили надочевидний пенальті: "Неможливо безглуздіше провести вечір, ніж за переглядом матчів Динамо та Ворскли в Лізі Європи". Йому відповідають: "Ворскла – жалюгідне видовище". На думку коментатора, полтавська команда видала не жалюгідну, а катастрофічну гру.

Неможливо безглуздіше провести вечір ніж за переглядом матчів Динамо та Ворскли у Лізі Європи. — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 13 грудня 2018 р. Якщо це не пенальті, то я навіть не знаю...

P.s. Українські арбітри та їхні киці ставлять лайк. — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 13 грудня 2018 р. Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков уже не бачить жодного позитиву: "Вболівальників вам мало? А що ви зробили, щоб їх притягнути?! Ну як так можна – з Яблонцем... Я дуже вдячний батькові за те, що він наділив мене холоднокровністю і спокоєм, а також розумінням того, що в житті головне. Інакше після кожного такого матчу я б стрілявся або вішався... Ну як, скажіть мені?!?!?! Типу нічого не сталося, так?! У хорошому, святковому, оптимістичному настрої йдуть на зимову перерву вболівальники і гравці київського Динамо. Спасибі всім! Прохання не посилатися на невикористані моменти – у гостей їх теж було чимало. Прошу використати всю майстерність, щоб знайти в цьому жаху позитив". Позитива уже нет. Болельщиков вам мало? А что вы сделали, дабы их привлечь?! Ну как так можно - с Яблонецем... — Artem Frankov (@frankov11) 13 грудня 2018 р. Я очень благодарен отцу за то, что он наделил меня хладнокровием и спокойствием, а также пониманием того, что в жизни главное. Иначе после каждого такого матча я бы стрелялся или вешался... Ну как, скажите мне?!?!?! Типа ничего не случилось, да?! — Artem Frankov (@frankov11) 13 грудня 2018 р.

Журналіст і ведучий Євген Зінченко згадав про насправді важливі втрачені очки для України. Незабаром жоден український клуб не потрапить до основного турніру ЛЧ з такими результатами?

Коли незабаром жоден український клуб не потрапить до основного турніру ЛЧ - згадайте цю поразку Динамо від чехів. Сьогодні кияни не заробили для України дуже важливі очки. А мали б. Бо профі, здається. — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 13 грудня 2018 р.

Блогер Кирило Крижановський, який часто посилається на свої джерела в Динамо: "Два тайми треба вам грати. Думаю, що немає сенсу серйозно аналізувати товариський матч, але деякі моменти хотілося б відзначити. 1. Знову програний перший тайм. Не тільки за рахунком, а, що набагато важливіше, за агресією, концентрацією, якістю і ставленням до справи. Вкотре в сезоні команда нічого не хоче робити на полі до перерви. Ходять, помиляються, розмахують руками, сперечаються, тобто все, крім футболу. Після перерви починають бігати, включають швидкість і емоції, а вже великий привіт. Потяг пішов. Куди простіше контролювати гру, коли ти дієш зібрано і сконцентровано з перших хвилин.

2. При покупці хорошого форварда у Бесєдіна немає перспектив. Це звучить жорстко і якось самовпевнено, але я не сумніваюся, що будь-який пристойний нападник посадить Артема в запас надовго. Працездатність – це добре, але опорний нападник для Динамо не потрібен. Принаймні, в таких матчах. Плюс відверто дратує його звичка постійно падати у штрафному суперника. Та ніхто тобі не вірить, Артем! У тебе 188 см росту і більше 80-ти кг ваги. Досить літати як пушинка після кожного контакту!

3. З таким ставленням до своєї роботи далеко не виїхати. У Динамо – перспективна команда. Безумовно. Але декому зі стартового складу треба додати в просто професіоналізмі, і, коли не вистачає майстерності, то хоч покажіть бажання. Хочете як Буено – скоріше у відпустку і на моря? Готуйтеся сидіти, як Буено, на лавочці і в теплій київській квартирі. Може, я занадто вимогливий, але є величезне бажання бачити професіоналів, які не ділять матчі на прохідні і непрохідні. Хоча б з поваги до уболівальників. Сьогодні поваги до уболівальників я не побачив. До перерви – так точно".

Журналіст Юрій Шевченко: "У річницю Золотого м'яча Шевченко Динамо програло Яблонцю вдома, а Мілан вилетів з Ліги Європи. Морок".

В годовщину Золотого мяча Шевченко Динамо проиграло Яблонцу дома, а Милан вылетел из Лиги Европы. Мрак. — Yurii Shevchenko (@YuriiShevchenko) 13 грудня 2018 р.

Блогер Сергій Тищенко виділив позитив і негативи поразки Динамо: "Гія Цітаішвілі показав, що він має великі перспективи. Не боїться брати на себе, загострювати. Дивно, що його талант тільки побачили зараз. Форма у Георгія зараз неймовірна. Тепер у першій команді Динамо є гравці 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 та 2000 років.

Просто важко підібрати слова. Все ті ж граблі вчергове. Без бажання динамо-машина не іде взагалі. Чому тоді, розуміючи настрій гравців, не дати шанс молодим? Цітаішвілі сьогодні показав, що потрібно молоді довіряти. Я не знаю, які ще можуть бути аргументи на користь Хацкевича далі. Говорим про довіру молоді, а на нікому не потрібний матч виходить основа (чи майже основа).

В цьому сумбурі не хочеться когось виділяти. Але, як на мене, Бущан показав учергове, що він просто не тягне. Сидорчук та Шепелев провалили все, що тільки можна. Я вважаю, що найкращим був Гармаш сьогодні на полі, бо він не грав . Вибачте, але пишатися виносом Карпат без тренера, новачка Десни чи Ренна без частини основних гравців – я не хочу, не можу і не буду. Тут не проблема форварда чи нестабільності молодих. Хоч 3 форварди придбайте – суттєво нічого не змінить. Немає організації гри взагалі. Все тільки відмовки.

Окремий привіт вболівальникам. Вчора Шахтар зібрав 30 тисяч. Невже у Вас немає гордості показати, хто в Києві господар? А потім Суркіс у всьому винний".

Журналіст і коментатор Ігор Бойко: "Змушений був пропустити гру Динамо – Яблонець. Зайшов на сайти, аж тут інформація, що Віталій Миколенко сказав вболівальникам на фан-секторі, що у команди не було мотивації. Це той самий Миколенко, якому 19 років та він два місяці в першій команді.

Ну якщо в нього та його партнерів немає мотивації грати, то у мене немає мотивації це дивитись. Нехай наступного разу попереджають, що немає мотивації. Для мене ж не особливо важливо, але там 10 тисяч на стадіон прийшли..."

Агент і вболівальник киян В'ячеслав Заховайло, який мешкає у Чехії, вгадав, що команда Хацкевича не переможе: "Я передбачав, що Динамо може не виграти цей матч. Багато хто крутили мені біля скроні... Два різних тайми. До 60-ї хвилини Яблонець однозначно був кращим. Реалізуй хоч половину своїх моментів – для Динамо цей матч міг перетвориться в ганьбу. Про суддівство говорити не хочеться... Але... суддя повинен був призначити пенальті у ворота Динамо, яке прокинулося і злізло з відпускних валіз додавши у швидкості. Шанс відскочити був... не склалося. Знімаю капелюха перед командою Яблонец та вітаю Динамо з виходом у відпустку..."

Блогер Михайло Смоловой розчарований підготовкою НСК Олімпійський до останнього матчу Динамо в році.

Журналіст і коментатор Андрій Шахов задається фундаментальним питанням: "Можливі суперники Динамо в 1/16 фіналу: Брюгге, Галатасарай, Вікторія, Цюріх, Селтік, Славія, Фенербахче, Спортінг, Олімпіакос, Рапід, Лаціо, Мальме, БАТЕ. Питання в тому, кого навіть з них з такою грою ми можемо вибити?"

А ще він відзначає, що поразок стає все більше і більше: "Олександр Хацкевич: "З будь-якої поразки можна виходити гідно". Ага, а можна і не виходити. І взагалі, чим більше поразок, тим більше шансів на гідний вихід з них. Тільки поразок у Динамо, на жаль, стає все більше і більше. Я, звичайно, розумію, що з турнірної точки зору матч не мав ніякого значення. Але це не привід настільки байдуже ставитися до тих глядачів, які в не найбільшу теплу погоду прийшли на стадіон вас підтримати".

"Радий за Жорика Цітаішвілі! Ще один наш вихованець проявив себе в першій команді. Блискучий дебют 18-річного хлопця відбувся сьогодні в матчі Ліги Європи. Двічі радий, що причетний до того, що Георгій, всіма правдами і неправдами, але залишився в Динамо. А ще його блискуча гра говорить про те, що я маю рацію, як завжди. Цього разу знову щодо бразильців Краснікова. З дуже великою ймовірністю, що Сідклея, Че-Че, Буено ми в Києві вже не побачимо", – написав футбольний менеджер Олександр Ольшанецький.