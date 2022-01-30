"Якби я, як Мілевський, наприкінці кар'єри вирішив написати собі прощального листа, що б у ньому було? Я повернувся б у той час, коли мені було 17 років і не робив би тих помилок.

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Всі ці гульки та алкоголь, які в мене були, я б не повторював. Якоїсь миті мене справді понесло. У 17 років я вийшов в основному складі, молодий, всі почали про мене говорити. А потім все пішло по накатаній доріжці.

Я чудово зрозумів, що коли ти на висоті, граєш – навколо тебе дуже багато людей та друзів. А коли перестав – вони почали зникати. Лише тоді я зрозумів, що друзів у мене не було, а були нахлібники", – сказав Алієв в інтерв'ю програмі BurBuzz.

Нагадаємо, Олександр розпочав професіональну кар'єру в Борисфені у 2001 році. Найбільшої слави здобув у Динамо та московському Локомотиві. Встиг пограти також за запорізький Металург, Дніпро, Рух, російський Анжи, казахський Тараз та декілька аматорських клубів.

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