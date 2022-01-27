"Як я сприймаю слова Мілевського про те, що він може бути потрібен Динамо? Абсолютно нормально сприймаю. Ми домовлялися зустрітися з ним.

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І якщо він запропонує мені якісь ідеї, а не просто, що він Мілевський і має працювати в київському Динамо, і я зрозумію, що це буде корисно для розвитку нашого клубу і стане кроком уперед – питань немає, я не заперечую. Я й Алієву те саме говорив. У мене двері відчинені для всіх", – сказав Суркіс в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

Нагадаємо, Мілевський завершив ігрову кар'єру в 36 років. Скандальний форвард перебував у структурі Динамо у 2002-2013 роках. Алієв виступав за "біло-синіх" з 2005-го по 2010-й і з 2011-го по 2013 роки.

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