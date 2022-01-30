Экс-полузащитник Динамо Александр Алиев сожалеет, что в свое время слишком много заглядывал в рюмку.

"Если бы я, как Милевский, в конце карьеры решил написать себе прощальное письмо, что бы в нем было? Я вернулся бы в то время, когда мне было 17 лет и не совершал бы тех ошибок.

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Все те гульки и алкоголь, которые у меня были, я бы не повторял. В какой-то момент меня, действительно, понесло. В 17 лет я вышел в основном составе, молодой, все начали обо мне говорить. А потом все пошло по накатанной.

Я прекрасно понял, что когда ты на высоте, играешь, вокруг тебя очень много людей и друзей. А когда перестал, они все начали уходить. Тогда я понял, что друзей у меня не было, а были нахлебники", – сказал Алиев в интервью программе BurBuzz.

Напомним, Александр начал профессиональную карьеру в Борисфене в 2001 году. Наибольшую славу снискал в Динамо и московском Локомотиве. Успел поиграть за запорожский Металлург, Днепр, Рух, российский Анжи, казахский Тараз и несколько любительских клубов.

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