"Та що там було з Максимовим. Я був неправий. Ну він і сам знав чудово, що після гри, тим більше нам летіти, ми залишалися на ночівлю. Зрозуміло, що випив. Я не знаю, чого Макс тоді розлютився, але у нас був конфлікт. Не билися, але в аеропорту трохи поштовхалися.

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Потім я поїхав, минув якийсь час, ми з ним не спілкувалися взагалі. Зараз у нас хороші дружні стосунки, як до Тараза. Я завжди телефонував, коли він був у Ворсклі, зараз він мені телефонував, коли його прибрали. Я визнав ту помилку, жодних образ на Максимова немає", – запевнив Алієв у ефірі Фінти і Підкати.

Нагадаємо, хавбек провів кілька місяців за Тараз у 2016 році, оформивши 1+2 у 9 матчах.

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