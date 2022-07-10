"Да что там было с Максимовым. Я был неправ. Ну он и сам знал отлично, что после игры, тем более нам лететь, мы оставались на ночлег. Понятно, что выпил. Я не знаю, чего Макс тогда разозлился, но у нас был конфликт. Не бились, но в аэропорту немного потолкались.

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Потом я уехал, прошло какое-то время, мы с ним не общались вообще. Сейчас у нас хорошие дружеские отношения, как до Тараза. Я всегда звонил, когда он был в Ворскле, сейчас он мне звонил по телефону, когда его убрали. Я признал ту ошибку, никаких обид на Максимова нет", – заверил Алиев в эфире Финты и Подкаты.

Напомним, хавбек провел несколько месяцев за Тараз в 2016 году, оформив 1+2 в 9 матчах.

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