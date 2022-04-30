Футбольне життя потроху повертається на українські стадіони.

Друга команда Чернігова вперше від початку повномасштабного вторгення на українські землі провела тренування на власному стадіоні.

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Перед початком заняття гравці і тренерський штаб розчистили газон, прибравши уламки від боєприпасів, які потрапили на газон.

"Дане тренування – справжній символ відродження Чернігова, футболу в нашому місті та чернігівських тигрів", – прокоментувала подію прес-служба клубу.

Нагадаємо, стадіон Чернігова потрапив під обстріли. Було пошкоджено вежу, фан-шоп, квиткові каси та футбольне поле – дві ракети влучили у газон, однак, на щастя, не розірвались.

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