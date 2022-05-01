Украинская футбольная жизнь понемногу приходит в себя на деоккупированных землях.

Матч мира за Украину в Бородянке / Фото из соцсетей

Впервые после освобождения Бородянки от российских оккупантов в городе состоялся футбольный поединок, сообщает пресс-служба ДЮФК Титан на своей странице в социальной сети Facebook.

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В товарищеском "Матче мира за Украину" сошлись представители добровольческого батальона "Байден" и ветераны Динамо. Встреча завершилась со счётом 5:5. Голами за ветеранов киевского клуба отметились Олег Саленко, Александр Алиев, Олег Богданов, Роман Пахолюк и Виктор Мороз.

Напомним, Бородянка расположена в 50 километрах северо-западнее Киева. В начале войны в этом городке шли ожесточенные бои, повлекшие значительно большие разрушения жилых домов, чем в других населенных пунктах Киевской области.

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