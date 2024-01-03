Алієв та Ракицький з'їздили в Донецьку область – патріотичне фото
Екс-хавбек Динамо Олександр Алієв разом із захисником Шахтаря Ярославом Ракицьким побували майже біля лінії фронту.
Алієв у своєму Instagram оприлюднив світлину разом із Ярославом Ракицьким – вони сфотографувались на фоні в'їзду в Донецьку область.
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"Ярик на рідній землі. Ти красунчик, брате", – підписав Алієв світлину.
Нагадаємо, Олександр – етнічний росіянин, який народився в Хабаровську. Після початку повномасштабного вторгнення окупантів він різко засудив своїх колишніх співвітчизників і вступив до лав ЗСУ. Ракицький зазнав осуду за свої виступи у Зеніті, однак вчасно припинив співпрацю з пітерським клубом і після повернення у Шахтар зумів реабілітуватися в очах вболівальників.
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