Алієв у своєму Instagram оприлюднив світлину разом із Ярославом Ракицьким – вони сфотографувались на фоні в'їзду в Донецьку область.

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"Ярик на рідній землі. Ти красунчик, брате", – підписав Алієв світлину.

Нагадаємо, Олександр – етнічний росіянин, який народився в Хабаровську. Після початку повномасштабного вторгнення окупантів він різко засудив своїх колишніх співвітчизників і вступив до лав ЗСУ. Ракицький зазнав осуду за свої виступи у Зеніті, однак вчасно припинив співпрацю з пітерським клубом і після повернення у Шахтар зумів реабілітуватися в очах вболівальників.

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