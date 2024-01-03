Алиев в своем Instagram обнародовал фотографию вместе с Ярославом Ракицким – они сфотографировались на фоне въезда в Донецкую область.

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"Ярик на родной земле. Ты красавчик, брат", – подписал Алиев фотографию.

Напомним, Александр – этнический россиянин, который родился в Хабаровске. После начала полномасштабного вторжения оккупантов он резко осудил своих бывших соотечественников и вступил в ряды ВСУ. Ракицкий подвергся осуждению за свои выступления в Зените, однако вовремя прекратил сотрудничество с питерским клубом и после возвращения в Шахтер сумел реабилитироваться в глазах болельщиков.

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