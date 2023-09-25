"Хочу велике спасибі сказати Ярику Ракицькому. Він багато допомагає. Все, що я просив для пацанів – ніколи не чув від нього слова "ні".

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Я й не нахабнію ніколи. Попросив безпілотники – він мені все зробив, попросив форму для пацанів – є. Попросив ще щось – він завжди все зробить, завжди з радістю відгукнеться і допоможе.

Я ніколи не обманюю, завжди роблю йому звіт. Він каже, що не треба, але я так не можу", – сказав Алієв в інтерв'ю YouTube-каналу Ксенії Больбот.

Нагадаємо, Олександр – етнічний росіянин, який народився в Хабаровську. Після початку повномасштабного вторгнення окупантів він різко засудив своїх колишніх співвітчизників і вступив до лав ЗСУ. Ракицький зазнав осуду за свої виступи у Зеніті, однак вчасно припинив співпрацю з пітерським клубом і після повернення у Шахтар зумів реабілітуватися в очах вболівальників.

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