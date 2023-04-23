Колишній півзахисник Динамо та збірної України Олександр Алієв розповів, що отримав вже другу повістку – це викликало цілий шквал емоцій в екс-футболіста.

"Вчора ввечері мені прийшла повістка до армії. Мене призивають до армії. І це вже друга повістка за час війни. Що там на Оболоні за дятли сидять? Аби показати свою роботу, надрукувати?

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Я з перших днів війни перебуваю в армії. Чи вас війна досі нічого не вчить? Вам аби, бл*ть, вибачте мені, спи**ити (вкрасти – прим.) або просто показати, що ви надрукували, і розіслати всім. Клоуни, займайтеся хоч чимось корисним для країни, якщо обсираєтеся йти на війну", – заявив Алієв на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, з перших днів повномасштабної війни в України уродженець російського Хабаровська Алієв пішов у тероборону Києва, а згодом вступив до лав ЗСУ.

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