Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев рассказал, что получил уже вторую повестку – это вызвало целый шквал эмоций у экс-футболиста.

"Вчера вечером мне пришла повестка в армию. Меня призывают в армию. И это уже вторая повестка за время войны. Что там на Оболони за дятлы сидят? Чтобы показать свою работу, напечатать?

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Я с первых дней войны нахожусь в армии. Или вас война до сих пор ничему не учит? Вам лишь бы, бл*ть, простите меня, спи**ить (украсть – прим.) или просто показать, что вы напечатали, и разослать всем. Клоуны, занимайтесь хоть чем-то полезным для страны, если обсираетесь идти на войну", – заявил Алиев на своей странице в Instagram.

Напомним, с первых дней полномасштабной войны в Украине уроженец российского Хабаровска Алиев пошел в тероборону Киева, а впоследствии вступил в ряды ВСУ.

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