Колишній півзахисник Динамо та збірної України Олександр Алієв пояснив, чому не переходить на українську.

"Ви мене все питаєте, чому я розмовляю російською. Тому що я завжди говорив і говоритиму російською.

Алієв жорстко звернувся до росіян: "Можете влаштувати у себе там, бл*дь, Олімпіаду Москви"

Це особиста справа кожного. Ви бачите, мені дуже важко (Олександр намагався сказати попереднє речення українською, – прим.). Так що я розмовляв, розмовляю і розмовлятиму російською мовою. Так, як мені зручно. Я думаю, ви мене зрозуміли", – сказав Алієв.

Нагадаємо, з перших днів повномасштабної війни в України уродженець російського Хабаровська Алієв пішов у тероборону Києва, а згодом вступив до лав ЗСУ.

Топ-5 українських футболістів, на кар'єру яких вплинув алкоголь