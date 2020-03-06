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Ліверпуль – Атлетіко: Аліссон пропустить матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

16:11 774 Читать на русском
Ліверпуль – Атлетіко: Аліссон пропустить матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Клопп та Аліссон / фото ФК Ліверпуль

Голкіпер Ліверпуля Аліссон не зможе допомогти своїй команді у найближчому матчі АПЛ проти Борнмута.

 

"На жаль, Алі вибув. Під час тренуванна перед матчем проти Челсі стався невеликий інцидент. Ми думали, що нічого страшного, адже не планувалось, що він гратиме у тому поєдинку.

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Наступного дня він пройшов обстеження, яке виявило невелике пошкодження м'язу. Ви змогли б продовжити працювати з таким пошкодженням, однак професіональний голкіпер – ні. Наступного тижня він точно не зіграє, а що буде далі – подивимось", – наводить слова Клоппа Liverpool Echo.

Таким чином, Аліссон точно не зіграє на наступному тижні. Це означає, що він пропустить матч-відповідь Ліги чемпіонів проти Атлетіко, який відбудеться 10 березня.

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Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Аліссон Аліссон Ліверпуль - Борнмут
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