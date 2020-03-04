Ліверпуль переживає серйозну кризу – команда ризикує вилетіти з ЛЧ, а легенда порушує питання про відставку Клоппа

Ліверпуль дуже невчасно потрапив у смугу невдач. Кінець безпрограшної серії, виліт з Кубка Англії та Ліги чемпіонів – все це може трапитися протягом буквально 12-ти днів.

До 18 лютого Ліверпуль проводив насправді фантастичний сезон – впевнене лідерство в АПЛ з гігантським відривом від переслідувачів та лише одним невиграним матчем чемпіонату, вихід у плей-офф Ліги чемпіонів, перемога у Клубному чемпіонаті світу та продовження боротьби за Кубок Англії. Поразка від Атлетіко в першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ, таке враження, боляче вдарила по мерсисайдцях, які відтоді перебувають у серйозному піке. Виліт з Кубка Англії від Челсі лише підтвердив той факт, що у таборі чинного переможця Ліги чемпіонів не все гаразд. У команді вже встигли призабути гіркоту поразок, проте останні невдачі опустили "червоних" та їхніх прихильників з небес на землю.

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Ліверпуль пропускав щонайменше 2 голи у трьох матчах поспіль вперше з 2016 року. Ще недавно безжальна та по-футбольному жорстока команда Клоппа зазнала трьох поразок у 4-х останніх поєдинках всіх турнірів – стільки ж було у попередніх 66-ти матчах. Різниця голів у вказаних 4-х матчах дещо шокує – 3:8, при цьому всі 3 голи Ліверпуль забив у ворота Вест Хема. Мерсисайдці повторили невдалу серію часів роботи Брендана Роджерса – у 2014-му Ліверпуль теж тричі поспіль програвав на виїзді. Теперішні поразки в дечому навіть гірші, адже 3 останні виїзні гри завершилися із загальним рахунком 6:0 на користь суперників "червоних". Якщо невдачі на Ванда Метрополітано та Стемфорд Брідж ще можна якось пояснити і зрозуміти, то нещодавній розгром від скромного Уотфорда виходить за рамки здорового ґлузду.

Ліверпуль перестав забивати, що серйозно непокоїть незадовго до матчу-відповіді ЛЧ проти Атлетіко, у якому мерсисайдцям необхідно відігруватися. Команда втратила легкість та свіжість, гравці виглядають втомленими – немає нічого дивного, враховуючи велику кількість поєдинків, у якому "червоні" грали практично одним і тим же складом. Значно менше почали забивати Салах та Мане, Фірміно взагалі відзначався голом ще у січні, та й навіть ван Дейк вже не є тим зразком надійності, як це було буквально кілька місяців тому. Спад Ліверпуля був прогнозованим, але настав він дуже невчасно – якраз у розпал чи не найважливішого відрізку сезону.

Дещо дивує деякими своїм рішеннями і сам Юрген Клопп. У кубковому матчі з Челсі з перших хвилин вийшов резервний голкіпер Адріан, який став головним винуватцем першого пропущеного м'яча. Удар Вілліана зобов'язаний був брати навіть воротар більш-менш пристойної шкільної команди, не кажучи вже про голкіпера лідера АПЛ, хай навіть і запасного. Це вже третя результативна помилка іспанця у поточному сезоні – більше, ніж у будь-якого іншого гравця Ліверпуля. Якщо Юрген так хотів дати Адріану ігрову практику, то чому було цього не зробити пізніше, у поєдинку чемпіонату, адже інтриги у боротьби за титул і так, фактично, немає?

Підопічні Лемпарда у матчі Кубка Англії підкреслили спад Ліверпуля. Спад, який є не надто доречним, позаяк буквально протягом неповних 2 тижнів мерсисайдці ризикують залишитися учасниками лише одного турніру – чемпіонату Англії. Щастя команди Юргена Клоппа, що вона змогла раніше забезпечити собі серйозний гандикап перед Ман Сіті – навіть потенційні 19 очок за 10 турів до завершення Прем'єр-ліги відіграти насправді нереально. Втратити таку перевагу означатиме увійти в історію футболу в статусі одного з найбільших невдах (якщо не найбільшого).

Парадокс, але поразка від Челсі все ж принесла Ліверпулю бодай одну хорошу новину. У випадку виходу до чвертьфіналу Кубка Англії поєдинок мерсисайдців проти Крістал Пелас в АПЛ, запланований на 21 березня, був би перенесений. Тепер цей матч буде зіграний відповідно до чинного календаря, а це означає, що підопічні Клоппа можуть оформити чемпіонство на полі Манчестер Сіті в очному матчі 5 квітня (за умови, що "містяни" до того моменту не втрачатимуть очок). Для цього "червоним" потрібно обіграти Борнмут, Крістал Пелас, Евертон і здобути бодай очко у матчі з Сіті.

Цікава тенденція – останні невдачі Ліверпуля співпали з відсутністю Джордана Хендерсона. Капітан "червоних" отримав травму стегна в поєдинку Ліги чемпіонів проти Атлетіко і відтоді не виходить на поле. Колишня зірка збірної Англії Гарі Лінекер вже натякнув на неабияку важливість 29-річного центрхава для команди. "Є всі шанси, що травма Хендерсона приведе його до звання найкращого футболіста року. Інколи ти не усвідомлюєш важливість гравця, поки він не вибуває з гри", – написав екс-нападник у Twitter. Що ж, дійсно – часто ми не цінуємо того, що маємо, поки не втратимо це. Не треба далеко йти – той же Фабінью у вчорашньому матчі з Челсі по-дитячому обрізався після власного штрафного, на пару з Адріаном ставши винуватцем пропущеного гола. Чи здійснив би Хендерсон таку ж помилку? Далеко не факт.

Той же Лінекер, відомий своїм красномовством, спровокував ще одну дискусію в соцмережах. "3 поразки Ліверпуля у 4-х останніх матчах. Клопп – аут?" – допис знаменитого бомбардира спричинив серйозний резонанс у Twitter.

3 defeats in 4 games for Liverpool. Klopp out? — Gary Lineker (@GaryLineker) March 3, 2020

Безумовно, наразі нічого смертельного для команди Клоппа не сталося, а виліт з Кубка Англії не можна назвати трагедією. Навіть якщо Ліверпуль за підсумками сезону завоює лише чемпіонський титул АПЛ, то кампанію 2019/20 все одно може буде назвати успішною, позаяк на звання найсильнішої команди Англії клуб та його фанати чекають 30 років. Але те, що буквально за тиждень мерсисайдці можуть серйозно зіпсувати собі настрій вильотом з двох престижних турнірів – беззаперечний факт. У Юргена Клоппа є ще тиждень для виправлення ситуації – матч-відповідь проти Атлетіко пройде 11 березня на Енфілді.

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