toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ УПЛ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Ливерпуль – Атлетико: Алиссон пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

16:15 60 Читати українською
Ливерпуль – Атлетико: Алиссон пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Клопп и Алиссон / фото ФК Ливерпуль

Голкипер Ливерпуля Алиссон не сможет помочь своей команде в ближайшем матче АПЛ против Борнмута.

 

"К сожалению, Али выбыл. Во время тренировки перед матчем против Челси произошел небольшой инцидент. Мы думали, что ничего страшного, ведь не планировалось, что он будет играть в том поединке.

Челси выбил Ливерпуль из Кубка Англии: второе подряд поражение "красных", Кепа возвращается и блестящий матч Баркли

На следующий день он прошел обследование, которое выявило небольшое повреждение мышцы. Вы смогли бы продолжить работать с таким повреждением, однако профессиональный голкипер – нет. На следующей неделе он точно не сыграет, а что будет дальше – посмотрим", – приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Таким образом, Алиссон точно не сыграет на следующей неделе. Это означает, что он пропустит ответный матч Лиги чемпионов против Атлетико, который состоится 10 марта.

Ливерпуль переживает серьезный кризис – команда рискует вылететь из ЛЧ, а легенда ставит вопрос об отставке Клоппа

blog_ava
Экс-форвард Черноморца Левига приговорен до 4-х лет за смертельное ДТП, в котором погиб Закарлюка
10:49
588
Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Алиссон Алиссон Ливерпуль - Борнмут
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
11
мин
Падерборн
21:00
Кельн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук