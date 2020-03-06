Ливерпуль – Атлетико: Алиссон пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Голкипер Ливерпуля Алиссон не сможет помочь своей команде в ближайшем матче АПЛ против Борнмута.

"К сожалению, Али выбыл. Во время тренировки перед матчем против Челси произошел небольшой инцидент. Мы думали, что ничего страшного, ведь не планировалось, что он будет играть в том поединке.

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На следующий день он прошел обследование, которое выявило небольшое повреждение мышцы. Вы смогли бы продолжить работать с таким повреждением, однако профессиональный голкипер – нет. На следующей неделе он точно не сыграет, а что будет дальше – посмотрим", – приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Таким образом, Алиссон точно не сыграет на следующей неделе. Это означает, что он пропустит ответный матч Лиги чемпионов против Атлетико, который состоится 10 марта.

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