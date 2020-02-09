Альбасете продовжив жахливу серію – Зозуля не забив, екс-тренер Кравця майже провалив прем'єру

Альбасете не переміг вдома Понферрадіну у матчі 27 туру Сегунди (1:1). Команда Зозулі рятується, але продовжує вільне падіння.

Іспанія. Сегунда, 27 тур

Альбасете – Понферрадіна – 1:1

Голи: Юрі, 21 (пен) – Фустер, 90+4

Альбасете вийшов на поле Карлос Бельмонте з єдиною метою – перервати жахливу серію без перемог у Сегунді, яка налічувала 13 поєдинків, і вибратися з небезпечної зони. Після поразки від Ов'єдо "механічний сир" скотився на 19-ту позицію. Стільки ж очок мали у своєму активі команда Андрія Луніна та Малага, проте обоє перебували вище за додатковими показниками. Матч проти Поннферрадіни (9 місце, 35 очок) став дебютом нового керманича Альби – Лукаса Алькараса, який вже володіє досвідом роботи з українцями. Раніше один з найбільш стабільних представників тренерського цеху Іспанії працював з Артемом Кравцем у Гранаді. Роман Зозуля потрапив до першого стартового складу астурійського фахівця.

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Альбасете, намагаючись реабілітуватись перед власними уболівальниками, вже за перші п'ять хвилин створив декілька небезпечних моментів. Йон Ерісе стріляв над поперечкою, а Зозуля та Хіменес навіть організували взяття воріт, проте гол іспанського хавбека був скасований через офсайд вихованця Динамо. Все справедливо – Роман перебував значно ближче до воріт, ніж захисники. Удар українця заблокували, а вже потім сфера потрапила до ніг Альваро, який даремно почав святкувати.

Не отримавши жодних дивідендів за стартовий тиск, команда Алькараса, як це часто траплялось у нинішньому сезоні, пропустила у власні ворота. Швидка контратака гостей призвела до пенальті. Каче вирвався на побачення з Надалем і був збитий, прокинувши сферу повз голкіпера. Рефері спочатку зафіксував офсайд, але VAR відновив справедливість. Юрі виконав з "позначки", немов залізна людина – потужно у верхній від Томеу кут.

Після пропущеного м'яча Альбасете помітно підсів, віддавши ініціативу Понферрадіні. У діях господарів з'явилась нервозність, логічним наслідком якої стало попередження для Зозулі. Українець небезпечно котився під суперника, хоча й не торкнувся його ноги. Алькарас також психонув, провівши першу заміну вже на 36-й. Хіменес поступився місцем Фустеру – на травму це не схоже. Через декілька хвилин в епіцентрі подій знову опинився Роман. Намагаючись увірватись до штрафного майданчика гостей, наш форвард впав у боротьбі з суперником. Рефері вирішив, що Зозуля "малював" фол – вільний в інший бік.

Перші 15 хвилин другого тайму – нецікава боротьба, чимало дрібних фолів, жодних моментів. Землякам хитромудрого ідальго Дон Кіхота Ламанчського потрібно було проявляти хоробрість і атакувати, але вони ніяк не могли знайти шляхів до воріт Рене. Альбасете перейшов на банальні навіси, яким найчастіше бракувало точності. Ба більше, на 63-й значно ближче до свого другого м'яча була Понферрадіна – Юрі Соуза дивом не замкнув простріл з правого краю штрафного. А потім погарячкував досвідчений Томеу, який ледь не закинув собі круглого за комірець.

На 67-й Юрі повинен був знімати усі питання щодо переможця. Обікравши захисника Альбасете на лінії карного, він не зумів переграти Томеу. Зозуля нагадав про себе ударом головою. Боротьба на другому поверсі відібрала стільки сил в українця, що Рене без проблем зафіксував сферу, яка повільно рухалась в напряму воріт. Чогось серйознішого Альба не створила... до 90+4 хвилини! Надаль сильно вибив м'яча на чужу половину поля, Акунья виграв повітря і переправив на Фустера, який розстріляв Рене – 1:1. Перед фінальним свистком господарі могли виривати перемогу, однак м'яч від голови захисника Понферрадіни влучив у стійку. Справедлива нічия на Бельмонте, яка дозволяє Альбасете тимчасово покинути зону вильоту – 17 місце і 29 очок.