Зозуля потрапив до стартового складу Альбасете при новому тренері

Форвард Альбасете Роман Зозуля потрапив до стартового складу команди в дебютному поєдинку для нового тренера Лукаса Алькареса в рамках 27-го туру Сегунди.

Альбасете проведе перший поєдинок під керівництвом Лукаса Алькареса в рамках 27-го туру Сегунди. Суперником команди Зозулі стане Понферрадіна, початок гри о 13:00.

Зозуля офіційно отримав нового тренера – раніше він уже мав досвід роботи з українцями

Зазаначимо, що українець потрапив до стартового складу команди. Додамо, що Альбасете Зозулі перебуває в зоні вильоту, маючи 28 очок в активі. Понферрадіна закріпилась в середині таблиці – 9 місце та 35 пунктів.

Склад Альбасете: