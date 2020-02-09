toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ВЕНТСПІЛС ІНТЕР - МІЛАН

Зозуля потрапив до стартового складу Альбасете при новому тренері

12:59 281 Читать на русском
Зозуля потрапив до стартового складу Альбасете при новому тренері
Роман Зозуля / Marca

Форвард Альбасете Роман Зозуля потрапив до стартового складу команди в дебютному поєдинку для нового тренера Лукаса Алькареса в рамках 27-го туру Сегунди.

Альбасете проведе перший поєдинок під керівництвом Лукаса Алькареса в рамках 27-го туру Сегунди. Суперником команди Зозулі стане Понферрадіна, початок гри о 13:00.

Зозуля офіційно отримав нового тренера – раніше він уже мав досвід роботи з українцями

Зазаначимо, що українець потрапив до стартового складу команди. Додамо, що Альбасете Зозулі перебуває в зоні вильоту, маючи 28 очок в активі. Понферрадіна закріпилась в середині таблиці – 9 місце та 35 пунктів.

Склад Альбасете:

blog_ava
Саррі назвав головну причину поразки Ювентуса Вероні
08:28
1725
Теги
Роман Зозуля Роман Зозуля Іспанія Лукас Алькарас Лукас Алькарас Альбасете Альбасете Понферрадіна Понферрадіна Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
11
хв
Реал Сосьєдад
15:00
Атлетік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук